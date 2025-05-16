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Нефть Brent подорожала до $64,8 за баррель

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Цены на нефть повышаются утром в пятницу после заметного снижения накануне.

Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:05 по московскому времени составляет $64,8 за баррель, что на $0,27 (0,42%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. В четверг эти контракты снизились в цене на $1,56 (2,36%), до $64,53 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подорожали к этому времени на $0,26 (0,42%), до $61,88 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов опустилась на $1,53 (2,42%), до $61,62 за баррель.

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Падению нефтяных цен в четверг способствовали растущие ожидания заключения соглашения между США и Ираном, которое может повлечь за собой отмену санкций против иранского энергетического сектора и увеличение предложения нефти на рынке. О том, что стороны близки к заключению сделки, в четверг заявил президент США Дональд Трамп.

"Немедленное снятие санкций после заключения ядерной сделки высвободит на мировой рынок дополнительно 800 тыс. баррелей иранской нефти", - отметил аналитик SEB Оле Хвалбю.

Поддержу котировкам фьючерсов на нефть оказывают надежды на нормализацию торговых отношений между США и Китаем. Страны договорились о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней и продолжат вести переговоры. Опасения того, что торговая война между Вашингтоном и Пекином может привести к замедлению экономического роста и ослаблению спроса на энергоносители оказывали негативное влияние на настроения участников рынка последние месяцы.

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