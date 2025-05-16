Нефтесервисную группу "Борец" возглавил директор российского производителя буровых установок

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - Головную структуру нефтесервисного холдинга "Борец" - ООО "Производственная компания "Борец" - возглавил Александр Балашов.

На посту генерального директора он сменил Александра Оксмана. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 15 мая.

Смене руководителя "Борца" предшествовало решение Арбитражного суда Калининградской области, который 28 марта удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об обращении нефтесервисной группы в казну из собственности МКООО "Салтекор Инвестментс" (99,99% доли в уставном капитале) и Международной коммерческой компании "Центр разработки нефтедобывающего оборудования" (Сейшелы, 0,01%). Месяц назад "Борец" перешел под контроль государства в лице Росимущества.

Балашов является бессменным руководителем "Урало-Сибирской Промышленной компании" (УСПК) – производителя отечественных буровых установок и оборудования для них. Группа оказывает полный комплекс услуг по проектированию, доставке, монтажу объектов и их дальнейшему сервисному обслуживанию. В портфеле завершенных проектов УСПК – десятки заказов на поставку и монтаж буровых установок собственного производства.

"Борец" – вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Основным для компании является рынок РФ, заметные доли в структуре выручки приходятся на страны Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки.