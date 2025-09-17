Бывший владелец холдинга Борец подал кассацию на решение о его передаче государству

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Borets Holding Company Ltd (ОАЭ) подало кассационную жалобу на мартовское решение Арбитражного суда Калининградской области, по которому нефтесервисный холдинг "Борец" был обращен в собственность государства, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Кассационная жалоба зарегистрирована в канцелярии суда 17 сентября, дата ее рассмотрения пока не назначена.

27 марта суд удовлетворил иск Генпрокуратуры об обращении в собственность государства 100% долей в уставном капитале ПК "Борец". Среди совладельцев холдинга в иске ведомство называло подданного Великобритании Марка Шабада, гражданина Швеции Грегори Штульберга, а также бывшего акционера "ЮКОСа" Леонида Невзлина (включен Минюстом в реестр иноагентов).

По данным ЕГРЮЛ, 15 апреля головная структура нефтесервисного холдинга "Борец" - "ПК "Борец" - перешла под контроль государства в лице Росимущества. Спустя неделю под контроль государства перешла и МКООО "Салтекор Инвестментс", через которую Borets Holding Company контролировало 99,99% группы.

В июне Тринадцатый арбитражный апелляционный суд отказал бывшим собственникам холдинга "Борец" в удовлетворении апелляции на решение первой инстанции.

"Борец" - вертикально интегрированная компания в сфере нефтяного машиностроения, специализирующаяся на разработке, производстве и сервисном обслуживании оборудования для добычи нефти. Основным для компании является рынок Российской Федерации, заметные доли в структуре выручки приходятся на страны Ближнего Востока, Северной Африки и Северной Америки.