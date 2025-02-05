Для покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке предложили импорт электроэнергии из КНР

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - "Системный оператор" предлагает рассмотреть возможность импорта электроэнергии из Китая, строительство 250 МВт быстровозводимых ГТУ и возобновляемую энергетику в качестве мер покрытия энергодефицита на Дальнем Востоке на близком горизонте планирования.

"В условиях напряженной режимно-балансовой ситуации в ОЭС Востока необходимо рассмотреть возможность ускоренного ввода объектов ВИЭ-генерации, которая представляет собой дешевый, эффективный и быстровозводимый источник электроэнергии, а также импорта электроэнергии из Китая", - приводятся в сообщении "Системного оператора" слова его предправления Федора Опадчего.

По словам Опадчего, эффективной мерой также может стать размещение в Приморском крае 10 быстровозводимых ГТУ единичной мощностью 25 МВт.

В настоящее время ведется подготовка к проведению конкурсных отборов объектов генерации, в связи с чем от генерирующих компаний и региональных властей требуются согласованные предложения по конкретным проектам строительства генерации, говорится в сообщении "Системного оператора".

На прошедшей в декабре 2024 г. правкомиссии по развитию электроэнергетики рассматривался вопрос развития энергосистемы на Дальнем Востоке. Минэнерго РФ было поручено проработать варианты площадок для новой генерации в Хабаровском или Приморском крае - до 445 МВт, в Республике Саха (Якутия) - до 233 МВт, в Чукотском автономном округе - до 65,8 МВт, в Сахалинской области и Камчатском крае - до 179 и 31 МВт соответственно, а также объектов быстровозводимой генерации.

Кроме того, прорабатывается возможность строительства солнечных и ветровых электростанций мощностью порядка 1700 МВт.

С 1 января 2025 г. Дальний Восток присоединился ко II ценовой зоне энергорынка (ранее включала в себя Сибирь), что позволит проводить в регионе конкурсные отборы проектов строительства и модернизации энергомощностей, оплата которых происходит, в том числе, за счет платежей энергорынка.