Рост ВВП России в I квартале замедлился до 1,4% с 4,5% в IV квартале

Москва. 16 мая. INTERFAX.RU - В I квартале 2025 года российская экономика выросла на на 1,4% в годовом исчислении, по предварительной оценке Росстата.

Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" от начала апреля предполагал рост в I квартале на 2,2%).

Минэкономразвития оценило рост ВВП в I квартале 2025 года на уровне 1,7% в годовом выражении. При этом с исключением календарного фактора (в I квартале 2024 года было на одни день больше из-за високосного года) министерство оценило рост ВВП в I квартале на уровне 2,3%.

Более подробные данные о ВВП за I квартал Росстат представит 18 июня.

ВВП России в IV квартале 2024 года вырос на 4,5% в годовом выражении, в III квартале 2024 года - на 3,3%, во II квартале 2024 года - на 4,3%, в I квартале 2024 года - на 5,4%. В целом за 2024 год ВВП увеличился на 4,3% после роста на 4,1% в 2023 году.

Во II квартале 2025 года ЦБ ожидал рост на 1,9% в годовом выражении с дальнейшим замедлением до 0-1% в IV квартале 2025 года.

"Можно с большей уверенностью говорить о том, что пик перегрева экономики был пройден в IV квартале 2024 года, и в I квартале 2025 года положительный разрыв выпуска начал снижаться. Об этом свидетельствуют уменьшение текущего инфляционного давления, постепенное охлаждение внутреннего спроса и признаки некоторого снижения напряженности на рынке труда. Кроме того, такой вывод можно сделать из оценок разрыва выпуска с учетом обновленных данных по ВВП за 2024 год, оперативных данных и данных опросов, полученных в I квартале 2025 года. В то же время перегрев в экономике пока остается значительным. Однозначный вывод об устойчивости и скорости его сокращения можно будет сделать позднее" - говорилось в резюме ЦБ обсуждения ставки в апреле.

"Рост ВВП в IV квартале оказался существенно выше оценки Банка России в февральском прогнозе, составив 4,5% (по данным Росстата - ИФ) к соответствующему периоду предыдущего года (ЦБ оценивал рост на 3,3% - ИФ). Таким образом, отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста в конце 2024 года было более значительным, чем предполагалось ранее. По оценке Банка России, учитывающей оперативные данные за январь-март, темп роста ВВП в I квартале снизился до 2,0% к соответствующему периоду прошлого года, в том числе под влиянием нарастающих эффектов от жестких денежно-кредитных условий. Замедление экономической активности продолжится и во II квартале 2025 года, что приведет к сокращению положительного разрыва выпуска. Темп роста ВВП замедлится до 1,0-2,0% в 2025 году (после 4,3% в 2024 году - ИФ) и до 0,5 - 1,5% в 2026 году", - отмечал ЦБ в комментарии к апрельскому прогнозу.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

О том, что 2025 год станет "мягкой посадкой" для российской экономики неоднократно заявлял президент Владимир Путин. А по словам вице-премьера Александра Новака 2025 станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию.