Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2025 году в интервале 1-2%

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Банк России сохранил прогноз роста ВВП в 2025 году в интервале 1-2%, говорится в среднесрочном прогнозе ЦБ.

Не изменились по сравнению с февральской версией и прогнозы по росту ВВП в 2026 году - в интервале 0,5-1,5% и в 2027 году - 1,5-2,5%.

ЦБ отметил, что постепенно экономика начала возвращаться к траектории сбалансированного роста, но отклонение остается еще значительным.

Рост экономической активности в России, по оперативным оценкам, в I квартале замедлился по сравнению с IV кварталом.

"Рост внутреннего спроса по-прежнему значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг. Вместе с тем, по оперативным данным, экономика начала постепенно возвращаться к траектории сбалансированного роста", - говорится в заявлении ЦБ.

"Отклонение российской экономики вверх от траектории сбалансированного роста остается значительным. Высокий внутренний спрос поддерживается ростом доходов населения и бюджетными расходами. В то же время оперативные данные и опросы предприятий говорят о том, что в I квартале 2025 года рост экономической активности замедлился по сравнению с IV кварталом 2024 года", - говорится в релизе.

В ЦБ в очередной раз подчеркнули, что рынок труда пока остается жестким. "Безработица находится на исторических минимумах. Однако, по данным опросов, доля предприятий, испытывающих дефицит кадров, постепенно снижается во многих регионах. Кроме того, наблюдаются уменьшение спроса на рабочую силу в отдельных отраслях и ее переток в другие секторы", - отметили в ЦБ.

"Рост зарплат остается высоким и продолжает опережать рост производительности труда. В то же время компании, по данным опросов, планируют более умеренные индексации зарплат в 2025 году по сравнению с 2023-2024 годами", - говорится в релизе.

Минэкономразвития на этой неделе внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы, в котором более оптимистично смотрит на динамику российской экономики.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5% - министерство сохранило этот прогноз с сентябрьской версии. Ведомство при этом незначительно понизило прогноз по росту ВВП в 2026 году до 2,4% с сентябрьских 2,6%. Прогноз по росту российской экономики на 2027 год министерство сохранило на уровне 2,8%, в 2028 году ждет рост на 3,0%.

Аналитики, опрошенные в начале апреля "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,7%.