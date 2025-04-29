Тремасов считает более вероятной "мягкую посадку" российской экономики, чем резкий спад

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Сценарий с замедлением роста российской экономики имеет "гораздо больше" шансов на реализацию, чем вариант со спадом, считает советник председателя Банка России Кирилл Тремасов.

"Один сценарий, его сейчас называют soft landing - мягкой посадки. Это хороший сценарий для нынешней ситуации", - сообщил Тремасов на конференции "Экономика в условиях высокой ключевой ставки", организованной газетой "Ведомости".

Позитивность этого сценария в том, что спрос приторможен, экономика его догоняет, восстанавливается ценовая стабильность и происходит смягчение денежно-кредитной политики. "И мы по этой устойчивой траектории (роста экономики - ИФ) продолжаем двигаться вверх", - заявил он.

Негативный сценарий заключается в том, что до возвращения экономики к сбалансированному состоянию может произойти ее спад.

"Мы пока видим больше, намного больше шансов реализации первого сценария", - сказал Тремасов.

Он добавил, что после двух лет бурного роста экономики некоторое его замедление - "это естественный, абсолютно нормальный процесс".

"Развилка сейчас не в том, сохраним мы высокие темпы роста или замедлимся. Развилка в том, замедлимся мы в условиях возвращения ценовой стабильности или по-прежнему будет оставаться состояние высокой инфляции, но все равно замедляясь", - отметил советник председателя ЦБ.

Замедление экономики в 2025 году он назвал неизбежным. "Экономика действительно отклонилась от своих потенциальных возможностей, и требуется возвращение на траекторию сбалансированного роста. Вопрос - удастся ли вернуться на эту траекторию без спада", - подчеркнул он.

Банк России на апрельском заседании совета директоров сохранил прогноз роста ВВП в 2025 году в интервале 1-2%, в 2026 году - 0,5-1,5%, в 2027 году - 1,5-2,5%.

Минэкономразвития в базовом сценарии прогнозирует рост ВВП в 2025 году на уровне 2,5% (прогноз с сентябрьской версии сохранен). Ведомство при этом незначительно понизило прогноз по росту ВВП в 2026 году до 2,4% с сентябрьских 2,6%. Прогноз по росту российской экономики на 2027 год министерство сохранило на уровне 2,8%, в 2028 году ждет рост на 3%.

Аналитики, опрошенные "Интерфаксом" в начале апреля, прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%, в 2026 году - на 1,7%.