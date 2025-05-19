Оборот "Софтлайна" в I квартале вырос на 12% - до 24 млрд рублей

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн" I квартале 2025 года составил 24 млрд рублей, на 12% больше, чем годос ранее, сообщила компания.

В структуре оборота 37% (8,8 млрд рублей) пришлось на оборот от продажи собственных решений группы.

Показатель скорр. EBITDA составил 1,8 млрд рублей, увеличившись на 3%. Рентабельность по скорр. EBITDA (как процент от оборота) сократилась до 7,6% с 8,2%. Компания объясняет, что сдержанная динамика скорр. EBITDA связана приобретением ИТ-бизнесов с низкой базой и ростом заработных плат.

Валовая прибыль увеличилась на 19% - до 9,3 млрд рублей. Доля валовой прибыли, полученной группой от продажи решений собственного производства, составила 73%. В результате валовая рентабельность достигла 38,8% - максимального значения за всю историю ПАО "Софтлайн".

Группа зафиксировала чистую прибыль в размере 744,6 млн рублей, что в 3,3 раза превышает показатель за I квартал 2024 года.

Оборот от реализации собственных решений вырос на 40%. Наиболее сильная динамика по обороту среди собственных решений зафиксирована от продаж в сегменте "Услуги и облачные решения" - на 43%, до 7,5 млрд рублей. Оборот от реализации собственных ПО и других продуктов увеличился на 10% - до 172 млн рублей. Оборот от продаж собственного оборудования упал в 3,7 раза - до 246 млн рублей (компания объясняет это эффектом высокой базы в 2024 году).

В сегменте "Высокотехнологичные продукты" (включает показатели компании VPG Laserone), результаты которых "Софтлайн" раскрывает с IV квартала, оборот в январе-марте составил 883 млн рублей.

Оборот от продажи сторонних решений остался практически на уровне I квартала 2024 года - 15,2 млрд рублей. "Снижение оборота по ряду сторонних сегментов и, как следствие, околонулевое изменение общего оборота от продажи сторонних решений связано с тем, что данное направление бизнеса уже находится в стадии зрелости, генерируя стабильные денежные потоки, и действует на сформированном рынке. Кроме того, дополнительным негативным фактором, влияющим на продажи сторонних решений в I квартале 2025 года, стали сильные колебания валютного курса", - поясняет компания.

Скорректированный чистый долг "Софтлайна" на 31 марта 2025 года составил 14,05 млрд рублей, увеличившись в 2 раза по сравнению с 6,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 2x против 0,9х на 31 декабря 2024 года.

Компания поясняет, что повышение скорректированного чистого долга связано с традиционной сезонностью бизнеса.

"Софтлайн" также подтвердил прогноз финансовых показателей на 2025 год. Так, компания ожидает, что ее оборот по итогам 2025 года составит не менее 150 млрд рублей, валовая прибыль - 43-50 млрд рублей, скорр. EBITDA вырастет до 9-10,5 млрд рублей. При этом уровень долга на конец отчетного периода не должен превысить 2х.

Группа компаний Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.