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"Софтлайн" ищет equity-инвесторов ради стабилизации долга

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" ищет equity-инвесторов, ожидает "в недалеком будущем" поступления средств в компанию, что поможет стабилизировать долг, сообщил финансовый директор компании Артем Тараканов.

"Мы по-прежнему ищем equity-инвесторов. У нас есть потенциальный pipeline. И мы можем ожидать в каком-то недалеком будущем cash-in. Это тоже будет некий источник изменения нашего капитала с точки зрения баланса", - сказал он на конференции для инвесторов, отвечая на вопрос о долговой нагрузке компании.

Сейчас институциональным инвесторам принадлежит 18,3% капитала "Софтлайна".

Тараканов также напомнил, что на балансе компании есть облигации Белоруссии, которые она может "в любой момент продать и уменьшить долговую нагрузку".

"Эти вещи (привлечение инвесторов и продажа облигаций - ИФ) нам помогут стабилизировать и держать его (долг - ИФ) точно не выше текущих показателей, а возможно даже и снизить", - сказал финдиректор "Софтлайна".

По данным на конец I квартала скорректированный чистый долг "Софтлайна" составил 14,05 млрд рублей, увеличившись в два раза по сравнению с 6,7 млрд рублей на 31 декабря 2024 года. Соотношение скорректированного чистого долга к скорректированной EBITDA за последние 12 месяцев составило 2x против 0,9х на 31 декабря 2024 года.

Группа компаний Softline (ПАО "Софтлайн") - инвестиционно-технологический холдинг, состоящий из нескольких кластеров: искусственный интеллект и разработка заказного и тиражного ПО; производство высокотехнологичного оборудования, включая компьютерные системы и лазерные технологии; разработка решений в области информационной безопасности; реализация комплексных ИТ-проектов.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тысяч рублей, он разделен на 400 002 000 обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Бумаги компании торгуются на "Мосбирже". Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 42,17% акций. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 14,27%, менеджменту и членам совета директоров - 4,8%, институциональным инвесторам - 18,3%, прочим акционерам - 20,46%.

Softline Белоруссия Софтлайн Артем Тараканов ООО "Аталайя"
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