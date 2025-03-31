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Оборот "Софтлайна" в 2024 году вырос на 32% - до 120,6 млрд рублей

Москва. 31 марта. INTERFAX.RU - Оборот ПАО "Софтлайн", по аудированным данным, в 2024 году составил 120,6 млрд рублей, что на 32% больше, чем в 2023 году.

В феврале компания публиковала неаудированные финансовые показатели за 2024 год и IV квартал.

Согласно аудированной отчетности, показатель скорр. EBITDA увеличился на 58% - до 7,1 млрд рублей.

Валовая прибыль выросла на 57% - до 36,9 млрд рублей.

Чистая прибыль составила 2,6 млрд рублей, сократившись на 15,5%.

По данным на конец 2024 года чистый долг, скорректированный на стоимость портфеля ценных бумаг, составил 6,7 млрд рублей. Соотношение скорректированного чистого долга к скорр. EBITDA равнялось 0,9х.

"Софтлайн" также подтвердил прогноз финансовых показателей на 2025 год. Так, компания ожидает, что ее оборот по итогам 2025 года составит не менее 150 млрд рублей; валовая прибыль - 43-50 млрд рублей, скорр. EBITDA вырастет до 9-10,5 млрд рублей. При этом уровень долга на конец отчетного периода не должен превысить 2х.

Компания также сообщила, что в рамках объявленной в 2024 году программы выкупа на конец года было выкуплено 1,62% акций. Программа предусматривает выкуп до 5% акций. Выкуп осуществляет "дочка" "Софтлайна" - ООО "Софтлайн Проекты".

ПАО "Софтлайн" - поставщик IT-решений, материнская консолидирующая компания для российских активов, ранее входивших в глобальную группу Softline Holding PLC. Бумаги компании торгуются на МосБирже.

Уставный капитал ПАО "Софтлайн" составляет 600 тыс. рублей, он разделен на 400 млн 2 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,0015 рубля. Крупнейшему акционеру - ООО "Аталайя" - принадлежит 39,45% акций компании. Подконтрольным "Софтлайну" компаниям - 16,6%, менеджменту и членам совета директоров - 5,11%, институциональным инвесторам - 19,71% (из них около 6% приходится на группу "Синара"), прочим акционерам - 19,09%.

Softline Софтлайн
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