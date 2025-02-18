"Софтлайн" в 2025 году ожидает роста оборота до не менее 150 млрд рублей

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Софтлайн" подтвердило прогноз по росту оборота в 2025 году. По прогнозу компании, показатель увеличится до не менее 150 млрд рублей.

Как говорится в сообщении, компания улучшила прогноз на год по скорректированной EBITDA: теперь ожидается, что показатель увеличится до 9-10,5 млрд рублей против прогноза в 8,5-10 млрд рублей.

Также компания подтвердила прогноз по увеличению валовой прибыли до 43-50 млрд рублей за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений.

В 2024 году "Софтлайн" увеличил оборот на 32%, до 120,7 млрд рублей. Валовая прибыль в отчетном периоде возросла на 57%, до 37 млрд рублей, скорр. EBITDA - в 1,6 раза, до 7 млрд рублей.



