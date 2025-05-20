ОАК в I квартале нарастила чистый убыток по РСБУ в 3,3 раза

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ в I квартале 2025 года увеличился в 3,3 раза в годовом исчислении, до 2,95 млрд рублей, говорится в отчетности компании.

Выручка сократилась почти на 42%, до 17,3 млрд рублей, себестоимость продаж - на 27%, до 15,9 млрд рублей. Валовая прибыль составила 1,4 млрд рублей (против 7,8 млрд рублей годом ранее).

Существенное влияние на финансовый результат ОАК, согласно отчетности, оказали проценты к уплате (более 8 млрд рублей), прочие расходы (более 5 млрд рублей) и управленческие (более 4 млрд рублей). Прочие доходы составили более 12 млрд рублей против 23 млрд рублей годом ранее.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 678,7 млрд против 657,2 млрд рублей на конец 2024 года, относящиеся к ним заемные средства - 403,3 млрд против 406 млрд рублей. Краткосрочные обязательства были на уровне 887,8 млрд против 875,9 млрд рублей, в том числе заемные средства - 141,5 млрд против 208,9 млрд рублей.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия контролируется госкорпорацией "Ростех".