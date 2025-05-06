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"Яковлев" в I квартале нарастил чистый убыток по РСБУ в 3,7 раза до 1,7 млрд рублей

Москва. 6 мая. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Яковлев" по РСБУ в I квартале 2025 года вырос в 3,7 раза в сравнении с тем же периодом прошлого года, до 1,7 млрд руб., сообщается в отчетности компании.

Объем выручки, себестоимость продаж и ряд других финансовых показателей в отчете не раскрыты в соответствии с "требованиями законодательства РФ".

Долгосрочные обязательства компании на конец марта были на уровне 171,5 млрд руб. (на конец прошлого года - 172,6 млрд руб.), краткосрочные - 482,6 млрд руб. (против 480,7 млрд руб.).

ПАО "Яковлев" объединяет одноименный производственный центр в Комсомольске-на-Амуре, Иркутский авиационный завод, компании "Аэрокомпозит", "РАпарт" и "РАТА". Выпускает учебно-тренировочные самолеты Як-152, работает над созданием пассажирских МС-21, импортозамещенной версии Superjet 100. Компания входит в ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" "Ростеха".

ПАО "Яковлев" ОАК
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