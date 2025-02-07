ОАК в 2024 году вдвое сократила чистый убыток по РСБУ до 24,1 млрд рублей

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Чистый убыток ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) по РСБУ снизился в 2024 году в 2,1 раза и составил 24,1 млрд рублей по сравнению с 51,06 млрд рублей чистого убытка в 2023 году, сказано в отчетности компании.

Выручка корпорации выросла на 21,8%, превысив 198 млрд руб., себестоимость продаж поднялась на 20,1%, до 173,8 млрд руб., валовая прибыль, увеличилась на 29,9%, составив 24,2 млрд руб.

Прочие расходы ОАК составили в 2024 г. 68,1 млрд руб. (в 2023 г. - 75,9 млрд руб.), прочие доходы - 66,4 млрд руб. (в 2023 г. - 45,1 млрд руб.).

Долгосрочные обязательства ОАК на 31 декабря 2024 г. достигли 657,1 млрд руб. против 546,2 млрд руб. на конец 2023 г., относящиеся к ним заемные средства - 406 млрд руб. против 289,6 млрд руб. Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода были на уровне 875,9 млрд руб. против 614,2 млрд руб., в том числе заемные средства - 208,9 млрд руб. против 158 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".