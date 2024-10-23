ОАК за 9 месяцев получила почти 19 млрд рублей чистого убытка по РСБУ

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК) за 9 месяцев 2024 года получило 18,9 млрд руб. чистого убытка по РСБУ против прибыли в размере 6,5 млрд руб. за тот же период прошлого года, сказано в отчетности компании.

Выручка поднялась на 14% до 102,5 млрд руб., себестоимость продаж – на 23% до 92,2 млрд руб. Валовая прибыль, таким образом, составила 10,3 млрд руб. (-31%).

Существенное влияние на финансовый результат ОАК, согласно отчетности, оказали прочие расходы (30,6 млрд руб. против 13,7 млрд руб. за январь-сентябрь 2023 года), проценты к уплате (17,9 млрд руб. против 11,4 млрд руб.), управленческие расходы (12,4 млрд руб. против 10,6 млрд руб.). Прочие доходы при этом составили 32 млрд руб., как и год назад.

Долгосрочные обязательства ОАК на конец отчетного периода достигли 840,7 млрд против 543,3 млрд руб. на конец 2023 года, относящиеся к ним заемные средства – 452 млрд против 289,6 млрд руб. Краткосрочные обязательства были на уровне 599 млрд против 610 млрд руб., в том числе заемные средства – 75,3 млрд против 158 млрд руб.

ОАК объединяет конструкторские бюро и авиастроительные предприятия РФ, контролируется госкорпорацией "Ростех".