Moody's лишило США наивысшего кредитного рейтинга

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Международное рейтинговое агентство Moody's Ratings понизило долгосрочный кредитный рейтинг США до "Aa1" с "Aaa" на опасениях по поводу растущего госдолга и дефицита бюджета.

Таким образом, Moody's последним из "большой тройки" рейтинговых агентств лишило крупнейшую экономику мира наивысшего рейтинга. Ранее это сделали S&P Global Ratings и Fitch Ratings.

Прогноз для рейтинга изменен с "негативного" на "стабильный".

"Мы признаем существенную силу США в экономическом и финансовом плане, однако мы считаем, что эти преимущества более не компенсируют в полной мере ухудшение бюджетных показателей", - говорится в пресс-релизе Moody's.

Годовой дефицит федерального бюджета США составляет почти $2 трлн, или свыше 6% американского ВВП. По мнению Бюджетного управления Конгресса (Congressional Budget Office, CBO), госдолг может достичь 107% ВВП к 2029 году, став рекордным с окончания Второй мировой войны.

Решение Moody's понизить рейтинг США вызвало критику со стороны администрации президента Дональда Трампа. Так, директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг особенно выделил Марка Занди из Moody's Analytics, хотя это подразделение не относится к Moody's Ratings.

"Никто не воспринимает его анализ всерьез. Он снова и снова оказывался неправ", - написал Чунг.