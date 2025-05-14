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Ставки по ипотеке в США выросли впервые за три недели

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Средний размер ставок по долгосрочным ипотечным кредитам в США увеличился на 2 базисных пункта на прошлой неделе, причем повышение было зафиксировано впервые с конца апреля.

Как говорится в сообщении Ассоциации ипотечных банкиров (MBA), средняя процентная ставка по 30-летним кредитам на покупку дома на сумму до $766,55 тыс. на неделе, завершившейся 9 мая, составила 6,86% годовых против 6,84% неделей ранее.

Годом ранее ставки по ипотеке составляли 7,08%.

Число заявок на ипотечные кредиты в США за минувшую неделю увеличилось на 1,1% после скачка на 11% неделей ранее. Заявки на покупку нового дома выросли на 2,3%, на рефинансирование имеющейся ипотеки – сократились на 0,4%.

США
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