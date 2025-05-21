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XPeng в I квартале сократила чистый убыток вдвое, лучше прогноза

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - ККитайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей страны, в первом квартале 2025 года сократила чистый убыток более чем вдвое.

В январе-марте чистый убыток компании составил 0,66 млрд юаней ($0,09 млрд) против 1,37 млрд юаней годом ранее. Убыток в расчете на обыкновенную акцию составил 0,35 юаня ($0,05), в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) - 0,7 юаня ($0,1).

Выручка подскочила более чем вдвое (на 141,5%) - до 15,81 млрд юаней ($2,18 млрд), в том числе доход от продажи автомобилей повысился на 159% и достиг 14,37 млрд юаней.

Аналитики в среднем оценивали убыток компании на уровне 1,22 млрд юаней при выручке в 15,56 млрд, по данным Visible Alpha.

XPeng в первом квартале поставил 94 008 машин по сравнению с 21 821 за тот же период предыдущего года (повышение в 4,3 раза). Сама компания три месяца назад прогнозировала поставки в диапазоне 91-93 тысячи электромобилей.

На конец марта насчитывалось 690 автосалонов XPeng в 223 городах. Количество зарядных станций составляло 2,115 тыс.

По итогам второго квартала автопроизводитель планирует поставить 102-108 тыс. машин (прирост в 2,5-2,7 раза относительно апреля-июня прошлого года). Также компания ожидает, что выручка составит 17,5-18,7 млрд юаней (увеличение в 2,2-2,4 раза).

Котировки ADS XPeng на предварительных торгах в Нью-Йорке в среду растут более чем на 5%. За последние три месяца их цена увеличилась на 12,6%, в то время как S&P 500 опустился на 3%.

XPeng Китай
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