XPeng сократил квартальный чистый убыток в два раза

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng сократил чистый убыток в третьем квартале 2024 года более чем вдвое благодаря увеличению продаж и повышению рентабельности.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил 1,81 млрд юаней ($260 млн) против 3,89 млрд юаней убытка годом ранее. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали еще более существенного снижения чистого убытка - до 1,6 млрд юаней.

Квартальная выручка XPeng повысилась на 18%, до 10,1 млрд юаней при консенсус-прогнозе аналитиков в 10,04 млрд юаней. Продажи электромобилей компании выросли на 16,3%, до 46 533 единиц. Сервисная выручка увеличилась благодаря сотрудничеству с Volkswagen, отмечается в пресс-релизе.

Валовая маржа подскочила до рекордных 15,3% с 14% во втором квартале. Годом ранее этот показатель был отрицательным (-2,7%).

По прогнозу XPeng, в текущем квартале выручка компании увеличится на 17-24% (до 15,3-16,2 млрд юаней), поставки электромобилей - на 45-51%, до 87-91 тысяч единиц.

С начала 2024 года ADR XPeng подешевели в Нью-Йорке на 11%.