Поиск

XPeng сократил квартальный чистый убыток в два раза

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Китайский производитель электромобилей XPeng сократил чистый убыток в третьем квартале 2024 года более чем вдвое благодаря увеличению продаж и повышению рентабельности.

В июле-сентябре чистый убыток компании составил 1,81 млрд юаней ($260 млн) против 3,89 млрд юаней убытка годом ранее. Эксперты, опрошенные Visible Alpha, в среднем ожидали еще более существенного снижения чистого убытка - до 1,6 млрд юаней.

Квартальная выручка XPeng повысилась на 18%, до 10,1 млрд юаней при консенсус-прогнозе аналитиков в 10,04 млрд юаней. Продажи электромобилей компании выросли на 16,3%, до 46 533 единиц. Сервисная выручка увеличилась благодаря сотрудничеству с Volkswagen, отмечается в пресс-релизе.

Валовая маржа подскочила до рекордных 15,3% с 14% во втором квартале. Годом ранее этот показатель был отрицательным (-2,7%).

По прогнозу XPeng, в текущем квартале выручка компании увеличится на 17-24% (до 15,3-16,2 млрд юаней), поставки электромобилей - на 45-51%, до 87-91 тысяч единиц.

С начала 2024 года ADR XPeng подешевели в Нью-Йорке на 11%.

XPeng Китай
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

ЦБ спрогнозировал высокий уровень инвестиций в основной капитал в РФ в 2025 году

В ЦБ допустили снижение ставки с 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков

В ЦБ допустили снижение ставки с 2025 г. при замедлении инфляции и отсутствии шоков

ЦБ РФ с 2025 года обновляет требования к иностранным депозитариям

ЦБ РФ с 2025 года обновляет требования к иностранным депозитариям

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Мировой экспорт кофе в 2023/24 сезоне вырос почти на 12%

Цены на нефть слабо растут после 3%-го скачка накануне

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });