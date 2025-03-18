Производитель электромобилей XPeng сократил квартальный чистый убыток

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Китайская XPeng, входящая в число крупнейших производителей электромобилей страны, в четвертом квартале 2024 года сократила чистый убыток на 1,5%.

В октябре-декабре чистый убыток компании составил 1,33 млрд юаней ($180 млн) против 1,35 млрд юаней годом ранее. Убыток в расчете на обыкновенную акцию составил 0,7 юаня ($0,1), в расчете на американскую депозитарную акцию (ADS) - 1,4 юаня ($0,19).

Выручка выросла на 23,4% - до 16,11 млрд юаней ($2,21 млрд), в том числе доход от продажи автомобилей повысился на 20% и достиг 14,67 млрд юаней.

Аналитики, опрошенные FactSet, в среднем оценивали убыток компании на уровне $0,22 на акцию при выручке в $2,2 млрд.

XPeng в четвертом квартале поставил 91 507 машин по сравнению с 60 158 годом ранее (увеличение на 52%). За весь 2024 год поставки увеличились на 34,2% - до 190 068 автомобилей.

На конец 2024 года насчитывалось 690 автосалонов XPeng в 226 городах. Количество зарядных станций составляло 1,92 тысячи.

В первом квартале компания планирует поставить 91-93 тысячи электромобилей против 21 821 за тот же период годом ранее. При этом в январе-феврале было продано 60,8 тысячи машин.

Также автопроизводитель ожидает, что выручка будет находиться в диапазоне 15-15,7 млрд юаней (прирост в 2,3-2,4 раза относительно января-марта прошлого года).

Котировки ADS компании на предварительных торгах в Нью-Йорке во вторник снижаются на 3,8%. За последние три месяца их цена взлетела почти вдвое (на 91%), в то время как S&P 500 опустился на 6,6%.