ПАО "Лензолото" может выплатить 1,184 тыс. руб. на обыкновенную акцию за 9 месяцев

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Лензолото" рекомендовал выплатить 1,184 тыс. рублей на обыкновенные акции по итогам 9 месяцев, говорится в сообщении компании.

Дивиденды на привилегированные акции совет рекомендовал не выплачивать.

Выплаты будут произведены из нераспределенной прибыли.

Вопрос о дивидендах рассмотрит внеочередное собрание акционеров 16 декабря, в котором примут участие акционеры по данным реестра на 24 ноября.

Отсечка по дивидендам – 27 декабря 2024 года.

По итогам 2023 года "Лензолото" выплатило дивиденды на "префы" в размере 21,42 рубля, дивиденды на обыкновенные акции не начислялись. В общей сложности выплаты на "префы" составили 7,4 млн рублей. Это полностью соответствует уставу "Лензолота", по которому дивиденды на привилегированные акции должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли по РСБУ.

В прошлом году "Лензолото" выплатило, согласно уставу, 131 рубль на "преф" на общую сумму 45,5 млн рублей. Но за 9 месяцев 2022 года "Лензолото" также выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".