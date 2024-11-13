Поиск

ПАО "Лензолото" может выплатить 1,184 тыс. руб. на обыкновенную акцию за 9 месяцев

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "Лензолото" рекомендовал выплатить 1,184 тыс. рублей на обыкновенные акции по итогам 9 месяцев, говорится в сообщении компании.

Дивиденды на привилегированные акции совет рекомендовал не выплачивать.

Выплаты будут произведены из нераспределенной прибыли.

Вопрос о дивидендах рассмотрит внеочередное собрание акционеров 16 декабря, в котором примут участие акционеры по данным реестра на 24 ноября.

Отсечка по дивидендам – 27 декабря 2024 года.

По итогам 2023 года "Лензолото" выплатило дивиденды на "префы" в размере 21,42 рубля, дивиденды на обыкновенные акции не начислялись. В общей сложности выплаты на "префы" составили 7,4 млн рублей. Это полностью соответствует уставу "Лензолота", по которому дивиденды на привилегированные акции должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли по РСБУ.

В прошлом году "Лензолото" выплатило, согласно уставу, 131 рубль на "преф" на общую сумму 45,5 млн рублей. Но за 9 месяцев 2022 года "Лензолото" также выплатило из нераспределенной прибыли прошлых лет 3 тыс. 508 рублей на обыкновенную акцию на общую сумму около 4 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".

Лензолото Полюс
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Цены на сливочное масло в октябре выросли на 6,6%, за год – почти на 30%

Инфляция в РФ в октябре составила 0,75%, годовая снизилась до 8,54%

Стоимость биткойна впервые в истории превысила $92 тысячи

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent у $71 за баррель

Нефть ушла в минус после выхода данных об инфляции в США, Brent у $71 за баррель

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Путин поговорил по телефону с принцем Саудовской Аравии

Аналитики допустили падения цен нефти до $40 за баррель в случае отмены ограничений ОПЕК

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

Генпрокуратура хочет взыскать с бывших владельцев "Макфы" более 18 млрд рублей

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

В Москве ставки транспортного налога будут повышать максимум на 10% в год

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

Минэнерго считает возможным снять запрет на экспорт бензина из РФ

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo стало доступно всем желающим

В Лос-Анджелесе роботакси Waymo стало доступно всем желающим
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });