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"Лензолото" вдвое снизило годовую чистую прибыль по РСБУ, к которой привязаны дивиденды

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - ПАО "Лензолото" в 2024 году получило 48,1 млн рублей чистой прибыли по РСБУ, сообщила компания. Это в 2,2 раза меньше, чем в 2023 году.

К результатам по РСБУ привязаны дивиденды на привилегированные акции "Лензолота", согласно уставу компании, они должны составлять не менее 6,9% от годовой чистой прибыли. Исходя из итогов 2024 года, дивиденды на "префы" могут составить 3,3 млн рублей, или 9,55 рубля на акцию.

В прошлом году "Лензолото" платило дивиденды на "префы" о уставу: 21,42 рубля на акцию на общую сумму 7,4 млн рублей (6,9% от чистой прибыли в 107,9 млн рублей).

За 9 месяцев 2024 года "Лензолото" выплатило 1184 рубля на обыкновенную акцию на общую сумму 1,35 млрд рублей.

По последним данным, на конец 2022 года, "Полюсу" принадлежало 94,79% голосующих акций ПАО "Лензолото" и 4,46% "префов".

Лензолото Полюс
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