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Разведданные США свидетельствуют о готовящемся ударе Израиля по Ирану

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - США получили новые разведданные, свидетельствующие о том, что Израиль готовится нанести удар по иранским ядерным объектам, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американских чиновников.

"Вероятность нанесения Израилем удара по иранскому ядерному объекту значительно возросла в последние месяцы", - заявил один из собеседников телеканала.

По его словам, "перспектива заключения американо-иранской сделки, о которой договорился Трамп, и которая не приведет к изъятию всего иранского урана, повышает вероятность нанесения удара".

Как отмечает телеканал, о подготовке удара свидетельствуют перехваченные сообщения Израиля и наблюдения за передвижениями израильских военных.

Между тем официальные лица сообщили, что пока неясно, приняли ли израильские лидеры окончательное решение о возможном ударе.

В то же время один из американских источников телеканала сообщил, что США активизируют сбор разведданных, чтобы быть готовыми оказать помощь, если израильские лидеры решат нанести удар.

В свою очередь другой собеседник отметил, что США вряд ли помогут Израилю нанести удары по иранским ядерным объектам в данный момент, если Тегеран не предпримет какой-либо крупной провокации.

По его словам, Израиль не в состоянии уничтожить ядерную программу Ирана без американской помощи.

Тем временем израильский источник сообщил CNN, что Израиль был бы готов к самостоятельным военным действиям, если бы США заключили с Ираном "плохую сделку", которую не примет Израиль.

11 мая в Омане состоялся четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном. Иранскую и американскую делегации возглавляли Аракчи и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Глава дипведомства Ирана сообщил о готовности идти на ряд уступок, а также о том, что стороны договорились продолжить переговоры.

Портал Axios сообщал, что по итогам четвертого раунда переговоров Уиткофф передал иранской стороне документ, содержащий "ключевые параметры администрации американского президента по иранской программе мирного атома и требования по наблюдению и контролю".

Президент США Дональд Трамп в минувшую пятницу призвал Иран оперативно отреагировать на американское предложение по ядерной сделке.

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