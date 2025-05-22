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Zoom увеличила квартальную чистую прибыль на 18%

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications), предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в первом финансовом квартале на 17,7%, выручку - на 2,9%.

За квартал, который завершился 30 апреля, чистая прибыль Zoom составила $254,6 млн, или $0,81 в расчете на акцию, по сравнению с $216,3 млн, или $0,69 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,43 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,31 на акцию.

Квартальная выручка Zoom увеличилась до $1,17 млрд с $1,14 млрд годом ранее, что совпало с ожиданиями рынка. В том числе выручка в сегменте предприятий выросла на 5,9%, до $704,7 млн.

Число пользователей, приносящих компании годовую выручку в размере более $100 тысяч, за последний год повысилось на 8%, до 4192.

По прогнозу Zoom, во втором финквартале ее выручка составит $1,195-1,2 млрд, скорректированная прибыль - $1,36-1,37 на акцию. Прогноз компании на весь текущий фингод теперь предполагает выручку в размере $4,8-4,81 млрд (ранее - $4,785-4,795 млрд), скорректированную прибыль на акцию - $5,56-5,59 ($5,34-5,37). Рынок ждал квартальную выручку на уровне $1,19 млрд, годовую - $4,79 млрд. Консенсус-прогноз для квартальной скорректированной прибыли составлял $5,35, годовой - $5,39.

В первом финквартале компания выкупила 5,6 млн собственных бумаг.

Zoom США
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