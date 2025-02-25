Zoom увеличила чистую прибыль в IV финквартале на 23%

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU - Американская Zoom Communications (бывшая Zoom Video Communications), предоставляющая услуги удаленной конференц-связи, увеличила чистую прибыль в четвертом финансовом квартале на 23,1%, выручку - на 3,3%.

Как говорится в пресс-релизе Zoom, чистая прибыль по итогам квартала, завершившегося 31 января, составила $367,9 млн, или $1,16 в расчете на акцию, по сравнению с $298,8 млн, или $0,95 на акцию, за аналогичный период предыдущего года.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,41 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков на уровне $1,3 на акцию.

Квартальная выручка Zoom увеличилась до $1,18 млрд с $1,15 млрд годом ранее, что совпало с ожиданиями рынка.

По данным на конец финквартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло порядка 192,6 тыс., выручка в этом сегменте выросла на 5,9%, до $706,8 млн. Число пользователей, приносящих компании годовую выручку в размере более $100 тыс., за последний год повысилось на 7,3%, до 4 088.

Согласно прогнозу Zoom, в первом финквартале ее выручка составит $1,162-1,167 млрд, скорректированная прибыль - $1,29-1,31 на акцию. Прогноз компании на весь текущий фингод предполагает выручку в размере $4,785-4,795 млрд, скорректированную прибыль - $5,34-5,37 на акцию. Рынок ждал квартальную выручку на уровне $1,18 млрд, годовую - $4,81 млрд.

В четвертом финквартале компания выкупила 4,3 млн собственных бумаг.

Акции Zoom подешевели на 3,1% на дополнительных торгах в понедельник после публикации отчетности.