Zoom увеличил квартальную чистую прибыль в полтора раза

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Zoom Communications Inc., предоставляющий услуги удаленной конференц-связи, увеличил чистую прибыль в третьем финансовом квартале в 1,5 раза, выручку - на 3,6%. 25 ноября компания изменила название, до этого она называлась Zoom Video Communications Inc.

В квартале, который завершился 31 октября, чистая прибыль компании составила $207,1 млн, или $0,66 в расчете на акцию, против $141,2 млн, или $0,45 на акцию, годом ранее.

Прибыль без учета разовых факторов составила $1,38 на акцию, превысив консенсус-прогноз опрошенных FactSet аналитиков в $1,31 на акцию.

Квартальная выручка Zoom увеличилась до $1,18 млрд с $1,14 млрд годом ранее, что также оказалось лучше ожиданий рынка ($1,16 млрд).

По данным на конец квартала, количество компаний-клиентов Zoom составляло около 192,4 тысячи, выручка в этом сегменте выросла на 5,8%, до $698,9 млн. Число пользователей, приносящих компании годовую выручку в размере более $100 тысяч, за последний год повысилось на 7,1%, до 3995.

По прогнозу Zoom, в четвертом финквартале его выручка составит $1,175-1,18 млрд, скорректированная прибыль - $1,29-1,3 на акцию. Эксперты в среднем ожидают эти показатели на уровне $1,17 млрд и $1,28 на акцию.

Прогноз компании на весь текущий финансовый год предполагает выручку в размере $4,656-4,661 млрд, скорректированную прибыль в $5,41-5,43 на акцию. Рынок ждет эти показатели на уровне $4,64 млрд и $5,33 на акцию соответственно.

Совет директоров Zoom одобрил выделение $1,2 млрд на обратный выкуп акций, говорится в пресс-релизе. Эти средства дополнят действующую программу buyback, из которой неиспользованными остались порядка $800 млн.

В третьем финквартале компания выкупила 4,4 млн собственных бумаг.

С начала 2024 года капитализация Zoom выросла почти на 24%.