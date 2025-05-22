Lenovo сократила квартальную чистую прибыль на 64%, хуже прогнозов

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Китайская Lenovo Group Ltd, крупнейший мировой производитель персональных компьютеров, в четвертом финансовом квартале снизила чистую прибыль на 64%, что оказалось хуже ожиданий.

В январе-марте чистая прибыль компании составила $90 млн против $248 млн за аналогичный период 2024 года. Ухудшение показателя обусловлено, в основном, потерями от деривативов. Прибыль без учета разовых факторов выросла на 25% и достигла $278 млн.

Доналоговая прибыль снизилась на 42% - до $178 млн.

Выручка увеличилась на 23% и достигла $16,984 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль на уровне $226 млн при выручке в $15,6 млрд, по данным опроса LSEG.

По итогам 2024/25 финансового года Lenovo нарастила чистую прибыль на 37% - до $1,384 млрд, скорректированную прибыль - на 36%, до $1,441 млрд. Доналоговая прибыль выросла на 8% и составила $1,481 млрд. Выручка повысилась на 21% и достигла $69,077 млрд.

Выручка бизнеса по выпуску устройств, который включает компьютеры и смартфоны и является главным источником дохода компании, за год увеличилась на 13% - до $50,5 млрд. Доход в сегменте инфраструктурных решений подскочил на 63% и составил рекордные $14,5 млрд. Сервисный сегмент зафиксировал повышение выручки на 13% - до $8,5 млрд.

За последние три месяца капитализация Lenovo упала почти на 18%, тогда как фондовый индекс Hang Seng прибавил 4,6%.