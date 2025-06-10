УК сети клиник "Мать и дитя" ожидает в 2025 году роста выручки на 28%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") рассчитывает по итогам 2025 года нарастить выручку на 28% - до 42-43 млрд рублей с учетом приобретенных в мае клиник ГК "Эксперт", заявила финансовый директор компании Ия Лукьянова в эфире Telegram-канала "Газпромбанк Инвестиции".

МДМГ в конце мая сообщила о покупке сети клиник ГК "Эксперт" за 8,5 млрд рублей. В периметр сделки входят 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах России общей площадью 33 595 кв. м.

По словам Лукьяновой, МДМГ планирует начать консолидировать клиники "Эксперт" в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года.

"На 2025 год мы понимаем, что наша консолидированная выручка будет примерно 42-43 млрд рублей, потому что "Эксперт" добавляется с конца мая. И мы планируем наши темпы роста в диапазоне +15%, и "Эксперт" растет сопоставимо. В целом совокупно, наверно, на 42-43 млрд хотим выйти, и это даст нам хороший прирост в динамике в районе 28% год к году с учетом "Эксперта", - сказала она.

По словам Лукьяновой, в 2026 году рост выручки ожидается примерно на 23%.

Финансовый директор отметила, что, несмотря на то, что клиники ГК "Эксперт" имеют меньшую маржинальность, чем МДМГ (около 24% против 32%), МДМГ рассчитывает удерживать рентабельность по EBITDА выше 30%.

"Мы понимаем, что будет определенный эффект на нашу маржу, но здесь надо оценивать, что это в любом случае дополнительная выручка, дополнительная EBITDA. Мы в наших расчетах все равно прогнозировали, что мы останемся на уровне 30%. Мы будем стараться все равно держать высокую маржу на уровне 30%+", - сказала Лукьянова.

Она также сообщила, что при консолидации клиник "Эксперт" их бренд менять не планируется, изменится только логотип. "Эксперт" - достаточно сильный бренд, он себя хорошо зарекомендовал, мы хотим сохранить этот бренд. Мы поменяем логотип на нашу птичку, но в принципе это будут клиники "Эксперт", - сказала топ-менеджер МДМГ.

Она также отметила, что сделка не предусматривала опциона на выкуп оставшегося бизнеса ГК "Эксперт" (43 диагностических центра в 35 городах России, Армении и Узбекистана).

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 66 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 55 амбулаторных клиник с присутствием на территории 31 региона России.