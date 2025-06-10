Поиск

УК сети клиник "Мать и дитя" ожидает в 2025 году роста выручки на 28%

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - МКПАО "МД Медикал Груп" (ГК "МД Медикал", МДМГ, управляет сетью клиник "Мать и дитя") рассчитывает по итогам 2025 года нарастить выручку на 28% - до 42-43 млрд рублей с учетом приобретенных в мае клиник ГК "Эксперт", заявила финансовый директор компании Ия Лукьянова в эфире Telegram-канала "Газпромбанк Инвестиции".

МДМГ в конце мая сообщила о покупке сети клиник ГК "Эксперт" за 8,5 млрд рублей. В периметр сделки входят 3 госпиталя и 18 клиник в 13 городах России общей площадью 33 595 кв. м.

По словам Лукьяновой, МДМГ планирует начать консолидировать клиники "Эксперт" в свою отчетность начиная с I полугодия 2025 года.

"На 2025 год мы понимаем, что наша консолидированная выручка будет примерно 42-43 млрд рублей, потому что "Эксперт" добавляется с конца мая. И мы планируем наши темпы роста в диапазоне +15%, и "Эксперт" растет сопоставимо. В целом совокупно, наверно, на 42-43 млрд хотим выйти, и это даст нам хороший прирост в динамике в районе 28% год к году с учетом "Эксперта", - сказала она.

По словам Лукьяновой, в 2026 году рост выручки ожидается примерно на 23%.

Финансовый директор отметила, что, несмотря на то, что клиники ГК "Эксперт" имеют меньшую маржинальность, чем МДМГ (около 24% против 32%), МДМГ рассчитывает удерживать рентабельность по EBITDА выше 30%.

"Мы понимаем, что будет определенный эффект на нашу маржу, но здесь надо оценивать, что это в любом случае дополнительная выручка, дополнительная EBITDA. Мы в наших расчетах все равно прогнозировали, что мы останемся на уровне 30%. Мы будем стараться все равно держать высокую маржу на уровне 30%+", - сказала Лукьянова.

Она также сообщила, что при консолидации клиник "Эксперт" их бренд менять не планируется, изменится только логотип. "Эксперт" - достаточно сильный бренд, он себя хорошо зарекомендовал, мы хотим сохранить этот бренд. Мы поменяем логотип на нашу птичку, но в принципе это будут клиники "Эксперт", - сказала топ-менеджер МДМГ.

Она также отметила, что сделка не предусматривала опциона на выкуп оставшегося бизнеса ГК "Эксперт" (43 диагностических центра в 35 городах России, Армении и Узбекистана).

"МД Медикал" - сеть медицинских клиник. Компания на 67,9% принадлежит основателю и генеральному директору Марку Курцеру. В свободном обращении - около 32,1% акций.

Компания объединяет 66 медицинских учреждений, в том числе 11 многопрофильных госпиталей и 55 амбулаторных клиник с присутствием на территории 31 региона России.

Мать и дитя МДМГ Эксперт Ия Лукьянова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

В России для сбора плодов и ягод в 2025 году нужно 50 тысяч человек

"Газпром" предложил индексировать тарифы для промпотребителей дважды в год

ФАС не видит резкого подорожания авиабилетов с началом сезона отпусков

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

В 18-й пакет ЕС войдут санкции против нефтеналивных судов и банковских операций

Глава ЕК надеется добиться снижения потолка цены на российскую нефть на саммите G7

Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Глава ЕК предложила снизить потолок цен на нефть из РФ до $45 за баррель

Путин до конца года продлил запрет на продажу российской нефти по price cap

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн

Стоимость 100 самых дорогих IT-брендов в мире достигла $3,2 трлн
Бюджет РФ

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП

Дефицит бюджета РФ в январе-мае составил 3,393 трлн рублей, или 1,5% ВВП
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе424 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6526 материалов
Бюджет РФБюджет РФ47 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2291 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области37 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России80 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ55 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области10 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости390 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9590 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии173 материалов
Афганистан во власти талибовАфганистан во власти талибов518 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });