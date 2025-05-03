Источники сообщили, что страны ОПЕК+ договорились увеличить добычу нефти на 411 тыс. б/с в июне

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Москва. 3 мая. INTERFAX.RU - Восемь стран ОПЕК+ вновь приняли решение ускорить снятие ранее принятых на себя добровольных ограничений по добыче нефти в объеме 2,2 млн баррелей в сутки (б/с) и увеличить ее с июня на 411 тыс. баррелей в сутки (б/с), сообщили "Интерфаксу" два источника, знакомых с ситуацией.

Предыдущий план предусматривал рост добычи к маю на 244 тыс. б/с. Таким образом, общая квота стран ОПЕК+ на добычу в июне составит чуть более 36,19 млн б/с.

По данным собеседников агентства, восемь стран-добровольцев пришли к согласию в вопросе увеличения добычи еще до начала официальных переговоров, которые должны начаться в 13:00 по Москве. Изначально встреча была запланирована на 5 мая, но накануне была перенесена на субботу.

Месяц назад эти же восемь стран неожиданно решили с мая ускорить развертывание ограничений - со 135 тыс. до 411 тыс. б/с. В пресс-релизе ОПЕК сообщалось, что такое решение вызвано гибкостью, которая позволит странам-участницам ускорить компенсацию ранее недосокращенных объемов.

Помимо обсуждения плана добычи на июнь, на встречах "восьмерки ОПЕК+" тщательно рассматривают уровень исполнения соглашения, а также компенсацию ранее недосокращенных объемов.

ОПЕК постоянно напоминает, что любое увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от меняющихся условий. На сегодняшний день основные факторы, влияющие на мировой нефтяной рынок - геополитические события, а также торговые войны.