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Евросоюз может продлить соглашение о беспошлинном импорте лобстеров из США

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз может продлить соглашение о беспошлинном импорте лобстеров из США в рамках более широкой торговой сделки, направленной на предотвращение введения высоких пошлин на ввозимые в Штаты европейские товары, пишет Financial Times со ссылкой на свои источники.

Соглашение об отмене тарифов на импорт ракообразных из США, заключенное во время первого президентского срока Дональда Трампа в 2020 году, истекает 31 июля, вскоре после завершения 90-дневного периода, на которой было приостановлено действие "взаимных" пошлин, объявленных Трампом в начале апреля.

Торговые переговоры между Евросоюзом и США начались на прошлой неделе. Ожидается, что стороны обсудят широкий спектр вопросов - от положительного сальдо внешней торговли товарами ЕС до нормативных актов, которые, по мнению Вашингтона, ограничивают доступ его товаров на европейские рынки.

В Евросоюзе уже заявили о готовности сократить дисбаланс в торговле с США за счет увеличения покупок американского СПГ, сельскохозяйственной продукции и оружия, однако одновременно подготовили собственный пакет ответных ограничительных мер.

Соглашение 2020 года было подписано после жалоб Трампа на то, что договор о торговле между ЕС и Канадой наносит ущерб американскому экспорту: канадские ракообразные ввозились в Европу беспошлинно, тогда как в отношении лобстеров из США действовал тариф в размере 8%.

К 2020 году американский экспорт лобстеров в ЕС сократился до 22,3 млн евро с 93 млн евро в 2017 году, как показывают данные статистического управления ЕС Eurostat. К 2024 году показатель вырос до 69,2 млн, а доля США на этом рынке увеличилась примерно до четверти с 11% в 2020 году.

Председатель комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге поддерживает продление соглашения. Заключение договора о пошлинах на лобстеров не имело "особого экономического значения", но позволило предотвратить эскалацию конфликта с президентом Трампом, отметил он.

Eurostat Евросоюз США Бернд Ланге
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