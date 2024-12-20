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Китай отменил запрет на импорт австралийских лангустов

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Китай отменил действовавший четыре года запрет на импорт австралийских лангустов, пишет The Wall Street Journal.

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе сказал журналистам, что власти КНР уведомили Австралию об этом решении 20 декабря. Поставки лангустов могут возобновиться немедленно.

Китай ограничил ввоз в страну целого ряда австралийских товаров, включая зерновые, мясо и вино, в 2020 году в ответ на призывы правительства Австралии провести независимое расследование причин начала пандемии коронавируса в Ухане.

Большинство тех ограничений постепенно были сняты в рамках нормализации отношений между двумя странами. Запрет на поставки лангустов оставался последним торговым барьером, введенным в тот период.

В 2019 году Австралия экспортировала в Китай лобстеров и лангустов на сумму свыше 700 млн австралийских долларов ($437 млн).

Австралия Китай Ухань Энтони Альбанезе
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