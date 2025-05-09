Мерц заявил, что у США не получится вести торговые переговоры со странами ЕС по отдельности

Москва. 9 мая. INTERFAX.RU - Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что в недавнем разговоре с президентом США Дональдом Трампом он объяснил отсутствие возможности для Вашингтона обсуждать торговые вопросы с отдельными членами Евросоюза, а не со всем союзом сразу.

Мерц добавил, что при этом поздравил Трампа с заключением торгового соглашения США и Великобритании.

"Но я объяснил ему, что такое не будет возможным с другими европейскими странами, которые являются членами ЕС, потому что мы можем и хотим действовать единым фронтом в вопросах торговли", - приводит Bloomberg слова Мерца.

"Я сказал ему, что, по моему мнению, это не очень хорошая идея - усугублять этот торговый спор. Я глубоко убежден - лучшим вариантом были бы нулевые пошлины", - отметил канцлер.

Позднее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила на встрече с Мерцем, что хотела бы нанести визит в Вашингтон для встречи с Трампом, когда у сторон будет в распоряжении пакет конкретных предложений по торговле.

По ее словам, Евросоюз хотел бы решить проблему путем переговоров, не прибегая к повышению пошлин, но одновременно с тем ЕС готовит контрмеры на случай "неудовлетворительных результатов" диалога.

Ранее в апреле Bloomberg со ссылкой на источники передавал, что переговоры ЕС и США для преодоления торговых разногласий пока не привели к успеху. Так, европейский комиссар по торговле Марош Шефчович покинул встречу с министром торговли США Говардом Латником и торговым представителем США Джеймисоном Гриром, "имея мало понимания о позиции США, с трудом пытаясь понять цели американской стороны".

Также, по данным агентства, Евросоюз в случае провала переговоров готовит пошлины на товары США стоимостью в 95 млрд евро: самолеты, автомобили, бурбон.

Изначально для стран ЕС размер новых пошлин со стороны США составил 20%. Но Трамп сообщил 9 апреля, что принял решение приостановить на 90 дней реализацию решений об увеличении пошлин на импорт в отношении более 75 стран, которые запросили диалог по этому вопросу. Предполагается, что в этот период данные страны будут платить пошлины в минимальном размере - 10%.