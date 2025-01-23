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Комитет Думы одобрил проект о поддержке производителей сладких напитков из числа МСП

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по малому и среднему предпринимательству поддержал законопроект о введении государственной финансовой поддержки для производителей сахаросодержащих напитков, которые являются субъектами МСП.

Документ (№734186-8) в октябре 2024 года внесло в парламент Законодательное собрание Пермского края.

Согласно действующему законодательству, субъекты МСП не могут получать финансовую помощь из бюджета (субсидии, инвестиции и гарантии), если сфера их производства или продажа - подакцизные товары. Сахаросодержащие напитки стали подакцизными товарами с 1 июля 2023 года. Законопроект предлагает исключить запрет на получение мер финансовой поддержки субъектами МСП, которые производят или продают сахаросодержащие напитки.

Комитет в заключении напоминает, что по состоянию на 1 января 2025 года из 482 производителей сахаросодержащих напитков только 51 не является субъектом МСП (10,5%). "Таким образом, законопроект направлен именно на поддержку малого производственного бизнеса. С учетом вышеизложенного комитет поддерживает концепцию проекта", - говорится в заключении.

Ранее законопроект поддержало правительство, которое в своем отзыве отмечало, что реализация предусматриваемых законопроектом положений сократит риски снижения объемов производства на фоне увеличения налоговой нагрузки. С 1 января 2025 года акциз на сладкие напитки был увеличен с 7 руб. до 10 руб. за литр, а также расширен перечень подакцизных напитков и введен акциз на квас и изотоники.

Законопроект планируется рассмотреть в первом чтении на пленарном заседании 28 января. В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования.

Госдума МСП
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