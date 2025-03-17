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В России запустили онлайн-сервисы, упрощающие открытие дела для МСП

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Сервисы в формате "жизненной ситуации" для открытия кофейни, салона красоты, производства мебели, одежды и обуви запущены на государственной платформе поддержки предпринимателей, говорится в сообщении аппарата вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

"Сервисы позволяют через интернет подать заявку на государственную регистрацию бизнеса без госпошлины и визита в налоговую службу, получить необходимые разрешительные документы, а также подать заявку на доступные государственные меры поддержки, чтобы приступить к ведению предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что сейчас сервисами можно воспользоваться на сайте МСП.РФ, а в течении 2025 года они также появятся на портале Госуслуг.

По информации аппарата вице-премьера, "особенность новых сервисов в том, что они помогают запустить предпринимательскую деятельность, в частности комплексно получить все необходимые на старте бизнеса услуги". "Например, подать заявку на государственную регистрацию бизнеса, открыть расчетный счет, подключить электронный документооборот, пройти государственную регистрацию товарного знака", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что благодаря сервисам "жизненные ситуации" открыть кофейню, салон красоты, производство мебели, одежды и обуви можно в среднем за 60 дней. Ранее этот срок составлял 100 дней.

По словам Григоренко, которые приводятся в релизе, запуск бизнеса - ответственный процесс, который включает в себя получение порядка 40 отдельных госуслуг.

"Сервисы "жизненные ситуации" дают возможность предпринимателям получить услуги комплексно, онлайн, с минимальным количеством визитов в ведомства и сэкономить время, которое они смогут посвятить развитию бизнеса", - сказал он.

Сервисы "жизненные ситуации" объединяют услуги, которые необходимы людям и бизнесу в определённых обстоятельствах, оказываются комплексно и в одном месте. На федеральном уровне они внедряются с 2023 года, и уже запущено 34 таких сервиса, которыми уже воспользовались более 2 миллионов человек.

Также на Госуслугах запущено 85 региональных сервисов "жизненные ситуации", которые включают услуги, предоставляемые субъектами РФ. До конца 2025 года запланировано к запуску ещё 36 федеральных и 340 региональных сервисов "жизненные ситуации".

Дмитрий Григоренко Госуслуги
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