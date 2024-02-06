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"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция

"Делимобиль" провел IPO по верхней границе диапазона - 265 руб./акция
Фото: Ярослав Чингаев/ТАСС

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (предоставляет услуги под брендом "Делимобиль") подвело итоги IPO. Компания провела размещение акций по верхней границе ранее объявленного ценового диапазона - 265 руб./штука.

В пресс-релизе компании говорится, что общий размер IPO составил 4,2 млрд рублей с учетом стабилизационного пакета (механизм стабилизации предусматривает объем до 15% от размера IPO).

Привлеченные средства "Делимобиль" направит на дальнейшее развитие бизнеса, снижение долговой нагрузки, общекорпоративные цели.

Единственный акционер ПАО - ООО "Делимобиль Холдинг" - в рамках предложения принадлежащие ему акции не продавал и сохранил контроль над бизнесом.

В сообщении "Делимобиля" также указано, что размещение позволило привлечь в капитал компании более 45 тыс. розничных инвесторов. При этом доли институциональных инвесторов и физических лиц в общем объеме размещения были поделены примерно поровну.

По итогам размещения капитализация "Делимобиля" составит 46,6 млрд рублей - с учетом привлеченных в ходе IPO средств.

Торги акциями компании начнутся на Мосбирже 7 февраля под тикером DELI. Доля акций компании в свободном обращении составит 9%.

Параметры IPO предусматривают стандартное полугодовое обязательство lock up, которое берут на себя сама компания и ее контролирующие лица. Механизм стабилизации будет действовать в течение 30 дней после начала торгов.

Делимобиль
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