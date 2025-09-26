"Ситидрайв" после тестирования решил не закупать электромобили в парк

Компания выявила проблемы с их зарядкой, обслуживанием и перепродажей

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Каршеринговый сервис "Ситидрайв" пока не планирует масштабировать применение электромобилей - тесты более чем ста закупленных электрокаров показали, что их тяжело обслуживать, долго заряжать и непросто перепродать из-за отсутствия вторичного рынка, заявил на электромобильной сессии World Atomic Week гендиректор "Ситидрайва" Эдуард Мингажев.

"Мы, конечно, пытались заглянуть "за угол" и понять, что же там будет, когда появятся электромобили. Поэтому два года назад мы начали брать разные марки и модели электромобилей. У нас уже, наверное, больше сотни таких машин в парке. Брали все, что можно: все модели Tesla, модели Volkswagen, электрический "Москвич", Skywell... Нам было интересно, как эти автомобили будут работать, какая будет экономика, какой будет опыт эксплуатации и что поменяется от того, что нужна будет зарядка, а не топливо в бак", - сказал он.

По его словам, по итогам проведенных тестов в компании пришли к выводу, что "масштабироваться не готовы".

"Во-первых, эксплуатация непростая. Мы запинались о наличие зарядных станций - их не хватает ни в Москве, ни в Петербурге. Мы привозим машины - станции заняты, мы не можем встать нормально, и приходится стоять и ждать, пока люди свои автомобили зарядят. Отдельная история - про эксплуатацию, про ремонты. Таких автомобилей в России мало, а нам очень важно, чтобы были запчасти. Мы не можем вовремя эти запчасти получить, и в результате не можем эксплуатировать эти автомобили, они стоят "под забором", - сказал Мингажев.

Влияет на экономику и отдельная история про остаточную стоимость автомобиля, констатировал он.

"Вторичного рынка (электромобилей - ИФ) как бы нет. Мы можем все купить "Амберавто", или "Атомы" или все, что угодно, но (вторичного - ИФ) рынка нет. Чтобы большой бизнес работал, нужно, чтобы этот рынок более-менее созрел. Пока мы даже Tesla из парка продать нормально не можем, и уж тем более - "Москвичи", - отметил глава "Ситидрайва".

Ситуация в российской экономике, по мнению Мингажева, также не способствует популяризации использования неокупаемых активов. "Текущая ситуация в экономике очень тяжелая, и для нас в том числе. Каршеринг - очень капиталоемкий бизнес. Все активы закредитованы, все в лизинге, текущая ставка - высокая, бОльшая доля портфеля - под плавающую ставку. Отсюда вывод, что очень тяжело масштабировать то, что пока как бы по экономике не сошлось и сходится, наверное, хуже, чем обычный ДВС (двигатель внутреннего сгорания - ИФ)", - сказал гендиректор "Ситидрайва".

Драйвером роста автопарка на электротяге в ближайшие годы может стать появление сервисов беспилотного такси, считает он.

"Пока очень много разговоров про то, будет это или не будет. Но в США и в Китае очень активно раскачиваются роботакси от Waymo, Uber, Lyft - уже много городов "поехали". Опыт показывает, что к нам это может прийти через три-четыре года. Мы ожидаем, что эта технология появится в России в 2028 году и что в этой фазе рынок каршеринга и рынок такси между собой будут сливаться. Прогнозируем, что роботакси будут полностью на электротяге, и это будет главный буст для обновления парка. Темпы роста коммерческого парка будут сильно выше, чем сейчас. И уже в этой фазе, хотелось бы верить, и ставки будут другие, и экономика, и, возможно, покрытие станциями городов тоже", - сказал Мингажев.

"Ситидрайв" - сервис краткосрочной аренды автомобилей, является частью экосистемы Сбера. Парк сервиса насчитывает более 20 тыс. автомобилей. Компания также предоставляет услуги долгосрочной аренды авто без оклейки, классического проката машин, каршеринга для корпоративных клиентов, а также продажи автомобилей с пробегом из каршеринга. Сейчас сервис занимает второе место на рынке каршеринга в России по размеру автопарка и количеству поездок.

По итогам 2024 года GMV "Ситидрайва" превысил 18 млрд рублей (+40%), число поездок составило 30 млн (+20%).