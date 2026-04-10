Трамп похвалил поставщика ИИ-технологий Palantir

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп похвалил американского поставщика ИИ-технологий Palantir.

"Palantir Technologies (PLTR) доказала, что у нее отличные инструменты и оснащение для ведения войны, - написал он в Truth Social. - Просто спросите наших врагов!!!"

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir применялись для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.

По сообщениям СМИ, американские военные используют ее ИИ-платформу Maven Smart System для выявления целей на Ближнем Востоке.

Глава компании Алекс Карп ранее критиковал Трампа и спонсировал избирательную кампанию предыдущего президента Джо Байдена, но сейчас поддерживает новую администрацию и ее курс.

Акции Palantir дешевеют на 2,5% на торгах в пятницу.