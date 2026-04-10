Поиск

Трамп похвалил поставщика ИИ-технологий Palantir

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп похвалил американского поставщика ИИ-технологий Palantir.

"Palantir Technologies (PLTR) доказала, что у нее отличные инструменты и оснащение для ведения войны, - написал он в Truth Social. - Просто спросите наших врагов!!!"

Palantir была основана в 2003 году группой инвесторов во главе с известным предпринимателем Питером Тилем, стоявшим также у истоков платежного сервиса PayPal. Технологии для обработки данных Palantir активно используются силовыми структурами США и других государств. По некоторым данным, алгоритмы Palantir применялись для обнаружения Усамы бен Ладена, а также для борьбы с крупными террористическими сетями.

По сообщениям СМИ, американские военные используют ее ИИ-платформу Maven Smart System для выявления целей на Ближнем Востоке.

Глава компании Алекс Карп ранее критиковал Трампа и спонсировал избирательную кампанию предыдущего президента Джо Байдена, но сейчас поддерживает новую администрацию и ее курс.

Акции Palantir дешевеют на 2,5% на торгах в пятницу.

Дональд Трамп США Джо Байден Palantir Алекс Карп Питер Тиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8971 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1559 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 119 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов