В Гонконге объемы размещения новых акций подскочили более чем в 7 раз

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - В Гонконге с начала 2025 года объемы размещения новых акций превысили 76 млрд гонконгских долларов ($9,7 млрд), заявил министр финансов специального административного района Пол Чань. Об этом сообщает South China Morning Post.

По словам министра, сумма более чем в семь раз превышает показатель за аналогичный период 2024 года и эквивалентна примерно 90% совокупного размера размещений за весь 2024 год.

Производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик Tesla и Volkswagen, в результате размещения на Гонконгской фондовой бирже на минувшей неделе привлек 41 млрд долларов. Это самый крупный листинг в мире в 2025 году.

Фармкомпания Jiangsu Hengrui Pharmaceutical на прошлой неделе разместила в Гонконге акции на 9,9 млрд долларов.