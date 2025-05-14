Производитель аккумуляторов CATL увеличил объем размещения акций в ходе IPO в Гонконге

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology Co. увеличил объем акций, предлагаемых инвесторам в рамках первичного размещения IPO, что позволит ему привлечь 35,66 млрд гонконгских долларов ($4,57 млрд), сообщают Reuters и Bloomberg со ссылкой на источники.

Компания планирует разместить свои акции по верхней границе объявленного ранее ценового диапазона - 263 гонконгских доллара ($33,7).

Компания начала процесс сбора заявок в рамках IPO в понедельник и планирует завершить его 14 мая. Ожидается, что торги бумагами CATL на Гонконгской бирже стартуют 20 мая.

Привлеченные средства будут направлены на расширение деятельности компании за рубежом.

Организаторами размещения выступают Bank of America Corp., China International Capital Corp., China Securities International, JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Group, Morgan Stanley и UBS Group AG.

Листинг CATL станет крупнейшим IPO с начала текущего года, по данным Dealogic и LSEG.

Котировки акций CATL уже торгуются на Шэньчжэньской фондовой бирже. Цена размещения в 263 гонконгских доллара примерно на 6% ниже стоимости бумаг на закрытие торгов в Шэньчжэне во вторник, составлявшей 258,77 юаней (279,99 доллара).

В среду акции CATL подорожали на 1,3% до 262,26 юаня. С начала текущего года капитализация компании снизилась на 1,4%.