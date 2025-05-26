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Глава Минэкономразвития заявил о рисках переохлаждения экономики РФ

Глава Минэкономразвития заявил о рисках переохлаждения экономики РФ
Министр экономического развития РФ Максим Решетников
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Текущая ситуация указывает на риски переохлаждения экономики РФ, при этом инфляция замедляется, поэтому важны своевременные решения Банка России по ДКП, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в Госдуме на заседании комитета по бюджету и налогам.

По его словам, текущий прогноз по инфляции в России в 2025 году на уровне 7,6% реалистичный, но больше учитывает накопленный потенциал конца 2024 и начала 2025 года.

"Мы отразили тот накопленный инфляционный потенциал, который по четвертому кварталу сложился и в начале этого года, что нам позволяет оценивать текущий прогноз (по инфляции в 2025 году на уровне 7,6% - ИФ) как реалистичный", - сказал министр.

"Текущий уровень инфляции - мы видим, что инфляция в последние недели укладывается в диапазон 3-4%, если недельные данные пересчитать в годовой режим. Другое дело, что недельные данные считаются все-таки по ограниченному перечню товаров... Ждем итогов мая, но в последнее время у нас недельные данные от месячных несильно отличаются. Рассчитываем, что майские данные эту тенденцию закрепят", - заявил Решетников.

"Рассчитываем, что это своевременно будет учтено ЦБ при принятии решений", - отметил он.

"Потому что мы также видим в текущем режиме риски переохлаждения экономики", - предупредил глава Минэкономразвития РФ.

Инфляция в РФ

Как сообщалось, инфляция в РФ, по данным Росстата, с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, со

С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года (в мае 2024 года месячная инфляция составила 0,74%, намного превысив недельную динамику, указывавшую на рост на 0,5-0,6%, поэтому целесообразно брать для сравнения среднесуточные данные за весь месяц) следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).

ВВП РФ в I квартале 2025 г., по данным Росстата, увеличился на 1,4% по сравнению с I кварталом 2024 года.

Данные Росстата оказались хуже оценки Минэкономразвития (1,7%), оценки ЦБ (2,0%) и ожиданий аналитиков (консенсус-прогноз "Интерфакса" от начала апреля предполагал рост в I квартале на 2,2%).

Как сообщалось, Минэкономразвития оценило рост ВВП РФ в I квартале 2025 года на уровне 1,7% в годовом выражении. При этом с исключением календарного фактора (в I квартале 2024 года было на одни день больше из-за високосного года) министерство оценило рост ВВП в I квартале на уровне 2,3%.

В базовом сценарии Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП РФ в 2025 году на уровне 2,5% - ведомство в апреле сохранило этот прогноз с сентябрьской версии.

Прогноз ЦБ в 2025 году более консервативный - 1-2%.

Аналитики, опрошенные в начале мая "Интерфаксом", прогнозируют увеличение ВВП в 2025 году на 1,6%.

О том, что 2025 год станет "мягкой посадкой" для российской экономики неоднократно заявлял президент РФ Владимир Путин. А по словам вице-премьера Александра Новака 2025 станет годом "управляемого охлаждения", когда правительство и ЦБ будут искать баланс между снижением инфляции и постепенным возвращением ее к таргету при одновременном удержании экономики от скатывания в рецессию или в стагфляцию.

Минэкономразвития РФ Максим Решетников
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