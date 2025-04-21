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Прогноз по инфляции в РФ в 2025 году повышен с 4,5% до 7,6%

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Минэкономразвития повысило прогноз по инфляции в РФ в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии прогноза, сообщил журналистам представитель министерства.

По его словам, министерство внесло в правительство проект сценарных условий прогноза социально-экономического развития на 2025-2028 годы.

Прогноз по инфляции на 2026-2028 годы остался неизменным и равен таргету в 4,0%.

"На этом год мы оцениваем инфляцию на уровне 7,6%, исходя из накопленной динамики конца прошлого и начала этого года. Это примерно в середине диапазона, предлагаемого Банком России в 7-8%. Мы с ними согласны, но опять же есть разные варианты развития событий", - сказал представитель министерства.

"Инфляция месяц к месяцу замедляется. Очень серьезно замедляется инфляция в непродовольственных товарах, чуть менее замедляется инфляция на продовольствие. В прошлом году инфляция была достаточно низкой в первой половине года, начала активно ускоряться во второй половине. В прошлом году не было традиционной дефляции в конце лета. В этом году, если пойдет как положено с сезонностью и урожаем, а Минсельхоз говорит, что с урожаем все будет хорошо, то летом увидим снижение годовой инфляции - начнется ли это в мае или июне, сейчас сказать сложно", - прокомментировал он вопрос, когда годовая инфляция в РФ пройдет свой пик.

Как сообщалось, по данным Росстата, инфляция в РФ с начала года к 14 апреля составила 2,99%, годовая инфляция на 14 апреля превышала 10,3%.

ЦБ в марте подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился по сравнению с опросом в начале марта), по инфляции в 2026 году - 4,9% (вырос с 4,7%).

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