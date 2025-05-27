Банк России отметил снижение ВВП в I квартале с исключением сезонности на фоне высокой базы

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Российский ВВП в I квартале 2025 года снизился с исключением сезонного фактора, но говорить о падении экономической активности некорректно из-за декабрьского всплеска, по сравнению с ноябрем-октябрем умеренный рост в феврале-марте продолжился, говорится в бюллетене "О чем говорят тренды", подготовленном департаментом исследований и прогнозирования ЦБ.

"Предварительные результаты I квартала показывают снижение ВВП с исключением сезонности по сравнению с IV кварталом 2024 г. Однако судить на основании этого о падении экономической активности некорректно. Если вынести за скобки мощный разовый декабрьский всплеск производства в обрабатывающей промышленности и сопоставить уровни показателей производства в октябре - ноябре 2024 года и феврале - марте 2025 года, то легко констатировать продолжение умеренного роста экономики в течение этого периода", - отмечается в докладе.

"Из предварительной оценки Росстата следует, что в I квартале произошло охлаждение экономической активности в России. В значительной степени это можно объяснить эффектом высокой базы в конце 2024 года, когда случился резкий разовый всплеск производства в базовых отраслях. Данный показатель снизился в I квартале (минус 1,2% с исключением сезонности), но остался выше осенних уровней. Вполне вероятно, что такие колебания связаны с особенностями отражения производственной активности в сдаваемой предприятиями статистической отчетности, а не с производственной активностью как таковой", - считают аналитики ЦБ.

"Основным драйвером охлаждения стал, судя по всему, внешний спрос. Это видно по динамике добычи полезных ископаемых и экспорта. При этом внутренний спрос, по нашим оценкам, демонстрировал более устойчивую динамику, хотя темп его прироста снижался в том числе под действием жесткой ДКП, которая привела к более сбалансированной динамике кредитования", - отмечается в докладе.

"В разрезе отраслей основным драйвером динамики ВВП выступила промышленность. Сдерживающий характер ДКП постепенно находит отражение в нормализации спроса и динамики выпуска потребительских и инвестиционных отраслей (стройматериалы, автомобили, одежда). При этом государственный спрос, судя по динамике бюджетных показателей, оставался высоким", - говорится в обзоре.

Аналитики ЦБ отмечают, что, судя по данным опросов и оперативной статистике, "в начале II квартала деловая и потребительская активность осталась близка к уровню конца I квартала".