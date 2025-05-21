Инфляция в РФ с 13 по 19 мая составила 0,07%, годовая замедлилась до 9,9%

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Инфляция в РФ с 13 по 19 мая 2025 года составила 0,07% после 0,06% с 6 по 12 мая и 0,03% с 29 апреля по 5 мая, сообщил в среду Росстат.

С начала месяца рост цен к 19 мая составил 0,15%, с начала года - 3,27%.

Из данных за 19 дней мая этого года и среднесуточных данных за май 2024 года (в мае 2024 года месячная инфляция составила 0,74%, намного превысив недельную динамику, указывавшую на рост на 0,5-0,6%, поэтому целесообразно брать для сравнения среднесуточные данные за весь месяц) следует, что годовая инфляция в РФ на 19 мая замедлилась до 9,90% с 10,00% на 12 мая (после 10,23% на конец апреля).

Цены на плодоовощную продукцию с 13 по 19 мая снизились на 1,1% (после снижения на 0,6% с 6 по 12 мая), в том числе огурцы подешевели на 10,4%, помидоры - на 7,6%, бананы - на 1,5%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 5,3%, капусту - на 4,5%, морковь - на 4,4%, лук - на 2,5%, картофель - на 1,7% и яблоки - на 1,1%.

С 13 по 19 мая существенно дороже стали мясо кур - на 1,3%, сосиски, сардельки - на 0,5%.

Одновременно снизились цены на яйца куриные - на 1,8%, гречку и рис - на 0,4%.

Среди непродовольственных товаров подорожали смартфоны - на 0,9%, электропылесосы - на 0,5%.

Цены на автомобильный бензин за неделю увеличились на 0,1%, на дизельное топливо - практически не изменились.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха и пансионаты выросла на 0,9%, в санатории - на 0,3%.

Как сообщалось, совет директоров Банка России на заседании 25 апреля принял ожидаемое решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.

В русле ожиданий рынка ЦБ обошелся без направленного сигнала по ДКП, послав только нейтральный: "Дальнейшие решения по ключевой ставке будут приниматься в зависимости от скорости и устойчивости снижения инфляции и инфляционных ожиданий".

ЦБ при этом подтвердил февральский прогноз по инфляции в РФ в 2025 году в интервале 7,0-8,0% и 4% в 2026 году.

В комментарии к прогнозу ЦБ отмечал, что ожидает замедления годовой инфляции в РФ к концу июня до 10,1%, то есть годовая инфляция тормозит несколько быстрее ожиданий ЦБ. В то же время инфляционные ожидания населения РФ в мае выросли до 13,4% с 13,1% в апреле, следует из краткого опроса "инФОМ", проведенного по заказу Банка России.

Минэкономразвития в конце апреля повысило свой прогноз по инфляции в 2025 году до 7,6% с 4,5% в сентябрьской версии, на 2026 год оставило прежним - 4,0%.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале мая, по инфляции в 2025 году составляет 7,1% (сохранился таким же, как в опросе в начале апреля), по инфляции в 2026 году - 4,8% (снизился с 4,9%).