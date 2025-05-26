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OpenAI откроет представительство в Южной Корее

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Американская ИИ-компания OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует открыть представительство в Южной Корее, сообщило "Ренхап".

"Наш следующий международный офис будет находиться здесь, в Сеуле, - сказал директор по стратегии OpenAI Джейсон Квон, совершающий в эти дни поездку по странам Азии. - Мы собираемся открыть его в ближайшие месяцы".

Сеульский офис станет третьим филиалом OpenAI в этом регионе. У компании уже есть представительства в Токио и Сингапуре.

Квон также сообщил, что OpenAI привлечет южнокорейских специалистов для продвижения компании и оказания услуг поддержки местным пользователям, клиентам и партнерам.

Ранее в 2025 году OpenAI заключила партнерское соглашение с оператором крупнейшей южнокорейской соцсети Kakao Corp, предусматривающее, помимо прочего, интеграцию ChatGPT и других ИИ-технологий OpenAI в сервисы Kakao, в том числе в мессенджер KakaoTalk.

OpenAI также сотрудничает с южнокорейским разработчиком компьютерных игр Krafton Inc. и ведущей телекоммуникационной компанией страны SK Telecom Co.

Квон подчеркнул, что Южная Корея была выбрана в качестве ключевой страны-партнера из-за высокого интереса южнокорейцев к сервисам OpenAI.

Южная Корея входит в десятку стран-лидеров как по числу пользователей ChatGPT, так и по числу разработчиков, использующих платформы OpenAI. В частности, она занимает второе место по числу платных подписчиков ChatGPT (после США).

Южная Корея США Kakao Corp Джейсон Квон OpenAI
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