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OpenAI примет участие в проекте строительства крупного ЦОД в Абу-Даби

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, примет участие в проекте строительства крупного центра обработки данных (ЦОД) для ИИ-разработок в Абу-Даби вместе с эмиратской G42 и рядом других партнеров.

Проект, получивший название Stargate UAE, является частью масштабных усилий, предпринимаемых властями ОАЭ для развития ИИ-инфраструктуры в стране, пишет газета The Wall Street Journal. Он станет первым крупным проектом OpenAI за пределами США.

OpenAI и G42 сообщили в четверг, что мощность ЦОД, который будет построен в рамках проекта, составит 1 ГВт – это сделает его одним из самых мощных в мире.

Первый этап проекта предусматривает введение в строй мощностей в 200 МВт, его планируется завершить к концу 2026 года.

Строительство сооружений профинансирует G42, а управлять дата-центром будут OpenAI и Oracle Corp. В числе других партнеров проекта – SoftBank Group, Nvidia Corp. и Cisco Systems Inc. Соглашение также предполагает, что продвинутая версия ChatGPT будет доступна бесплатно для пользователей по всей территории ОАЭ.

G42 и OpenAI не раскрывают объем ожидаемых затрат на Stargate UAE, однако аналогичные проекты, планируемые в США, обычно стоят более $10 млрд, отмечает WSJ.

OpenAI Абу-Даби ОАЭ
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