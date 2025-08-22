Поиск

OpenAI намерена в 2025 году открыть офис в Индии

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Американская OpenAI, разработчик чат-бота ChatGPT, планирует до конца текущего года открыть офис в индийском Дели.

Как сообщила компания, она уже начала формировать местную команду, которая сосредоточится "на укреплении отношений с местными партнерами, правительствами, предприятиями, разработчиками и образовательными учреждениями".

OpenAI хочет получать обратную связь от индийских пользователей, чтобы сделать свои продукты актуальными для местной аудитории и, возможно, создавать функции и инструменты специально для этой страны.

"Открытие первого офиса и создание местной команды - важный шаг в нашем стремлении сделать передовые ИИ-технологии более доступным по всей стране, создавая ИИ для Индии и вместе с Индией", - заявил глава OpenAI Сэм Альтман.

Ранее он отмечал, что Индия является для его компании вторым из крупнейших рынков и может стать первым в ближайшем будущем.

На этой неделе OpenAI представила в Индии самый доступный на данный момент тарифный план для использования чат-бота ChatGPT. Тарифный план ChatGPT Go предоставляет пользователям доступ к расширенным функциям за 399 рупий в месяц, что эквивалентно $4,57.

