Минсельхоз подготовил проект о продлении запрета на экспорт риса-сырца до конца 2025 г.

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз РФ подготовил проект постановления правительства о продлении запрета на экспорт не шелушенного риса (риса-сырца, код 1006 10 ТН ВЭД ЕАЭС) с 1 июля 2025 года до конца года. Документ размещен на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Исключение составляет рис для посева (код 1006 10 100 0).

Запрет не распространяется на рис, вывозимый в страны ЕАЭС, а также для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, в рамках международных межправительственных соглашений и международных транзитных перевозок, начинающихся и заканчивающихся за пределами территории РФ. Предусмотрены и другие случаи, которые исключают запрет.

Как сообщал в апреле секретариат вице-премьера РФ Александра Новака, предложение Минсельхоза о продлении запрета экспорта риса было поддержано на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле.

Комиссия также рассмотрела вопрос о введении тарифной квоты на вывоз за пределы ЕАЭС шелушенного риса и рисовой крупы в объеме 50 тыс. тонн. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную - 50%. Сообщалось, что соответствующий проект постановления в ближайшее время будет внесен на рассмотрение правительства.

Между тем, как сообщил в понедельник на Кавказском инвестиционном форуме замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин, Минсельхоз прорабатывает вопрос о возобновлении экспорта риса. Глава департамента растениеводства Ростан Некрасов заявил, что экспорт может возобновиться при урожае в 2 млн тонн.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в РФ составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

Как сообщалось, РФ запретила экспорт риса 1 июля 2022 года в связи с аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в РФ), которая произошла в апреле и привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тыс. тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой. Он действовал по 31 декабря 2022 года, затем продлевался каждые полгода. В настоящее время он действует по 30 июня 2025 года.

Минсельхоз ожидает запуск Федоровского гидроузла после реконструкции к 2027 году.