Минсельхоз может определиться с возобновлением экспорта риса после сбора урожая

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Минсельхоз прорабатывает перспективы возобновления экспорта риса и может рассмотреть этот вопрос по итогам его сбора, сообщил журналистам в кулуарах Кавказского инвестиционного форума замглавы ведомства Андрей Разин.

"Мы прорабатываем. Действительно, в случае если бы мы были уверены <...>, что объемы производства позволят закрыть внутренние потребности, то, конечно, будем рассматривать возможность поставок излишков на внешние рынки", - сказал он.

Как сообщил ранее на форуме директор департамента растениеводства Минсельхоза Роман Некрасов, экспорт может возобновиться при достижении урожая в 2 млн тонн. До этого рубежа осталось не так далеко, отметил он.

По данным Росстата, в 2024 году урожай риса в России составил рекордные 1,259 млн тонн против 1,073 млн тонн годом ранее.

Экспорт риса был запрещен 1 июля 2022 года в связи с апрельской аварией на Федоровском подпорном гидроузле в Краснодарском крае (основный регион-производитель риса в стране), которая привела к сокращению урожая риса в 2022 году до 920,1 тысячи тонн. Запрет был направлен на обеспечение внутреннего рынка рисовой крупой, его продлевали каждые полгода. Пока он действует по 30 июня 2025 года.

В апреле 2025 года секретариат вице-премьера Александра Новака сообщал, что подкомиссия по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле поддержала инициативу Минсельхоза о продлении запрета на экспорт нешелушеного риса (риса-сырца) на период с 1 июля 2025 года до конца года. На этот же период предлагается ввести тарифную квоту на вывоз за пределы ЕАЭС шелушеного риса и рисовой крупы в объеме 50 тысяч тонн. Внутриквотную ставку вывозной таможенной пошлины предлагается установить в размере 0%, внеквотную - 50%.

Как сообщала пресс-служба Минэкономразвития, одновременно запущена проработка вопроса о сохранении возможности экспорта переработанного риса в 2026 году и в последующих периодах.

Минсельхоз ожидает запуск Федоровского гидроузла после реконструкции к 2027 году.