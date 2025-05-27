Чистая прибыль Калужского завода "Кристалл" в I квартале выросла на 37%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Выручка Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл" - ПАО "АГК") в первом квартале составила 621 млн рублей, что на 17,5% меньше, чем годом ранее, сообщает компания.

Валовая прибыль завода выросла на 23,3% (до 222,2 млн рублей), чистая прибыль - почти на 37% (до 33,1 млн рублей).

В первом квартале завод реализовал 121 тыс. декалитров (дал) ликеро-водочных изделий (ЛВИ), что в 1,7 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Выручка по этому направлению увеличилась почти в 1,8 раза, до 300 млн рублей.

Продажи водки за тот же период сократились на 61,3% (до 163 тыс. дал), выручка от ее реализации - на 45% (до 321 млн рублей). Совокупные продажи по всем категориям в натуральном выражении снизились на 42,3% (до 284 тыс. дал).

Как отмечается в пресс-релизе, сокращение продаж и выручки стало отражением общего спада на рынке алкогольной продукции.

"Мы продолжаем перестройку продуктового портфеля, наращивая долю высокомаржинальных ЛВИ, - отметил председатель совета директоров ПАО "АГ Кристалл" Павел Победкин, процитированный в пресс-релизе. - Уже сейчас этот сегмент приносит 48% общей выручки завода, что позволяет компании увеличивать прибыль даже в условиях снижения общего объема продаж".

"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в РФ. Продукция поставляется в 61 регион России, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В 2024 году завод произвел 619 тыс. дал ЛВИ, что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тыс. дал.

Производство водки снизилось на 21,2% (до 1,668 млн дал), объем продаж - на 19,4% (до 1,708 млн дал).