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Калужский завод "Кристалл" увеличил годовую выручку на 7,56%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Выручка Калужского ликеро-водочного завода "Кристалл" ("КЛВЗ Кристалл" - основная операционная компания ПАО "АГ Кристалл") в 2024 году составила 3,974 млрд рублей, что на 7,56% больше, чем в 2023 году, говорится в презентации компании.

Чистая прибыль компании составила 78,4 млн рублей (рост на 4,5%), EBITDA - 424,4 млн рублей (рост на 42%)

Ранее компания сообщала, что выручка по ликеро-водочным изделиям увеличилась в 2,1 раза, до 1,339 млрд рублей.

"Калужский ликеро-водочный завод Кристалл" (Обнинск Калужской области) входит в топ-10 производителей крепкого алкоголя в России. Его продукция поставляется в 61 регион, а также в Казахстан, Азербайджан и Китай.

В 2024 году завод произвел 619 тысяч дал ликеро-водочных изделий (ЛВИ), что в 2,1 раза больше, чем в 2023 году, продажи выросли почти в 2,2 раза, до 595 тысяч дал.

Производство водки снизилось на 21,2% (до 1,668 млн дал), объем продаж - на 19,4% (до 1,708 млн дал). Завод продолжает поэтапное сокращение производства водки в пользу более маржинального сегмента ликеро-водочных изделий.

Бенефициар компании - Павел Победкин.

Кристалл Калужская область Павел Победкин КЛВЗ
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